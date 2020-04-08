فيديو طريف لمنال سلامة وزوجها عادل أديب في الحجر المنزلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سخرت الفنانة المصرية منال سلامة من فشل زوجها المخرج عادل أديب في صناعة رغيف خبر بعد محاولات امتدت لـ5 أيام، ينتهي خلالها للنتيجة ذاتها.

ونشرت سلامة، فيديو عبر حسابها على "أنستقرام"، لرغيف خبز صنعه زوجها لكنه حرق وأصبح شديد الصلابة، وعلقت: "حرام عليك الدقيق"، مشيرة إلى أنه فعل ذلك على مدار 5 أيام.

وخلال هذا الفيديو الطريف، علق عادل أديب على ما آل إليه الرغيف: "أهو مقرمش"، في محاولة لإثبات أنه نجح في صناعة خبز بعدما اتهمته زوجته بإتلاف الدقيق.

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وتواصل سلامة نشر الفيديوهات التي تجمعها بزوجها خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه تفشي وباء كورونا.

الثلاثاء نشرت صورة تجمعهما أثناء ممارسة لعبة السلم والثعبان، وقبل أسبوعين نشرت فيديو تدعو فيه للبقاء بالمنزل للحفاظ على سلامة الجميع.

