بعد عودتها الى بيروت، تقلا شمعون: “خليتوني افتخر اني لبنانية”

وصل نجوم مسلسل “عروس بيروت” إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على متن طائرة تابعة لخطوط الشرق الأوسط وذلك بعد يومين على اعلان الحكومة اللبنانية موافقتها على اجلاء الرعايا اللبنانين من انحاء العالم وذلك بسبب إغلاق المطارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

تقلا شمعون كانت متواجدة في تركيا مع باقي فريق العمل والنجوم لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت”، إلا ان التصوير توقف منذ ثلاثة اسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يستطع النجوم العودة الى وطنهم إلا بالامس بسبب اغلاق المطار.

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قبل قليل، نشرت تقلا شمعون صورة لها على انستغرام تجمعها مع زوجها وكتبت: “انا بالامس كان قلبي “كبير قد الدني” لانني رأيت الوطن الذي كل عمري أحلم به… شكرًا من القلب لكل فرد كان يساهم لعودتنا الى بيوتنا وأهالينا بخير وسلامة.. جهود الحكومة ووزارة الصحة اليوم يستحقان كل تقدير.. جعلتوني افتخر انني لبنانية يحيا لبنان.. صلوا…واطلبوا الى الله الخلاص من الوباء قريباً”.

عن هذه الرحلة أكدت “شمعون” في لقاء مع “اي تي بالعربي” انها لم نكت سهلة خاصة بعدما قضت ساعات طويلة في المطار ضمن الجراءات الوقائية المشددة. ولفتت كأنها تعيش فيلم خيال، متنية ان تمر هذه المرحلة بسرعة.

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