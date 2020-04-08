شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضربات تلقاها ذا روك فى 2020 .. تأجيل فيلمين وصدمة جون سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم الشهير دوين جونسون المعرف بـ ذا روك لا يعيش أفضل أيامه حالياً منذ بداية عام 2020، وذلك لعدة أسباب نلخصها في التقرير التالي للنجم الذي يعد واحداً من أكثر النجوم شعبية وحصولاً علي الأجور حول العالم بفضل تلك الجماهيرية الكبيرة.

جون سينا

البداية جاءت من لجوء الشركة المنتجة لفيلم fast and furious إلي جون سينا في الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، وذلك لتعويض غياب ذا روك عن الفيلم منذ نشوب خلافات بينه وبين فان ديزيل مما أبعده عن تلك السلسلة وإنتاج فيلم آخر له مع جيسون ستاثام، ومع نجاح سينا في خطف الأضواء خلال برومو الفيلم المنتظر رأى الكثيرون ذلك بمثابة ضربة لـ ذا روك.

Advertisements

تأجيل تصوير Black Adam

مع ترويج ذا روك لفيلم جديد يحمل اسم Black Adam سيظهر فيه علي شاكلة سوبر مان الأسود، انتظر الكثيرون الفيلم بكل شغف إلا أن النجم الشهير ومع تحمسه لبداية التصوير قرر صناع الفيلم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

تأجيل Jungle Cruise

مرة أخري ضرب فيروس كورونا ذا روك، وذلك بعد تأجيل طرح ‫ Jungle Cruise الذى يقوم ذا روك ببطولته حيث يعد الفيلم واحد من أبرز الأفلام الذى راهن علي نجاحها الكثيرين ممن أكدوا أن العمل سيحطم أرقام قياسية علي مستوي الإيرادات، ولكن تأجيل طرحه بسبب كورونا لا شك أنه خيب أمل عشاقه خاصة بعدما أكدت الشركة عدم طرحه قبل يوليو القادم.