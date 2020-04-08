شكرا لقرائتكم خبر عن بتدريبات شاقة..ياسمين عبد العزيز تتحدى فيروس كورونا من الجيم " فيديو وصور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، بمقاطع فيديو لها من داخل صالة الجيم الخاصة بها، اثناء استعداداتها لرفع مستوي لياقتها البدنية في ظل توقف النشاط وغلق الصالات الرياضية على خلفية الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

ونشرت ياسمين عبد العزيز، مقاطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت فيهما وهي تستعد بشكل قوي لفورمة الصيف، بتمارين الركض وآخري من أجل الحفاظ على مستوي عضلات البطن وشدها، وسرعان ما لقيت تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها لاستغلالها وقت العزل الصحي المنزلي في التدريبات.

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "ونحب تاني ليه"، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم، الفنان شريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى.

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ياسمين عبدالعزيز في الجيم

ويدور مسلسل "ونحب تانى لية"، حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.



ياسمين عبدالعزيز

وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الرمضانى "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد " أنتٍ طالق"، حيث تدورأحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

وحرص الفنان أحمد العوضي على تشجيع "ياسمين" على استعداداتها من داخل الجيم، وكتب في التعليقات "عااااش وحش"، بالإضافة إلى بعض الايموجي، وسرعان ما ردت عبد العزيز على التعليق بالايموجي الساخر، في إشارة منها للإرهاق الكبير بسبب التمرين.