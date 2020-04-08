شكرا لقرائتكم خبر عن "هنغنى كمان وكمان".. أحدث أغانى إليسا بتوقيع محمد يحيى ودهيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون النجمة اللبنانية إليسا مع الموزع إلهامي دهيمة، في أغنية سينجل جديدة بعنوان"هنغني كمان وكمان" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقررأن يتم طرحها قبل نزول ألبومها الجديد علي يوتيوب.

ولم تكن هذه المرة الأولى الذى يتعاون فيها إلهامي دهيمة مع إليسا، حيث تعاونا من قبل في توزيع أغنية تترمسلسل "ضد مجهول" التي تحمل اسم " عشت وشفت " وهي من كلمات تامرحسين، وألحان عمرو مصطفي.

على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

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وطرحت إليسا، فى شهرديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

الموزع إلهامي دهيمة يعد واحدا من أهم الموزعين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل تامر حسني، وجنات، وإليسا، وسامو زين، وحسين الجسمي، ومحمد الشرنوبى، ونوال الزغبي، وراشد الماجد، وعمر العبد اللات، ولؤي.