خليك فى البيت.. غدا سهرة مع مسرحية محمود ياسين "الخديوى" أونلاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت الثقافة بين أيديك، يبث فى التاسعة بعد غد الجمعة على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فاصلا موسيقياً مع ملك التقاسيم عازف الكمان العالمى عبده داغر بمصاحبة فرقته الموسيقية ويتضمن باقة من مؤلفاته الخاصة، إلى جانب مختارات من أشهر الألحان الشرقية يليه فاصلا لعدد من أمهر شباب مؤلفى وعازفى الموسيقى المصرية الحديثة. Advertisements يعقبه المسرحية الشعرية الخديوى، من تأليف الشاعر فاروق جويدة، وإخراج جلال الشرقاوي وبطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور ، ‬فاروق الدمرداش‮ ‬،‮ ‬ ‬مدحت مرسي‮ ‬،‮ ‬حمزة الشيمي‮ ،‮ ‬نيفين علوبة‮ ‬،‮ ‬الحان محمد الموجي ،‮ ‬تصميم الملابس والديكورات محمود مبروك ، استعراضات وليد عوني‮ وتضم رؤية نقدية للواقع المعاصر من خلال تناول فترة حكم الخديوي‮ ‬إسماعيل‮ والتي‮ ‬مازالت مثارًا للخلاف بين الكثير من المؤرخين .

مسرحيه الخديوي



عازف الكمان عبده داغر



مسرحيه الخديوي

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