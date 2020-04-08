شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تستعيد ذكرياتها مع البحر والشمس بعد العزل المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على مشاركة متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو وصورة لها من ذكرياتها مع البحر والشمس في موسم الصيف الماضي، لتستعيد ذكريات ما قبل العزل الصحي المنزلي الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت سيرين عبد النور، صورة ومقطع فيديو لها وهي ترتدي المايوه على أحد الشواطئ، عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، وكتبت: "شو بحاجة أقعد هالقعدة وأسمع صوت ألمي وحس بأشعة الشمس وعيش الهدوء حاسة حالي عم بعمل موضوع إنشاء ناقصني زقزقة العصافير، المهم تعو كلنا نزل صور إيجابية لها علاقة بالطبيعة والصيف ونسترجع ذكريات حلوة ونتأمل أنو نرجع نعيشها".

واحتفلت سيرين عبد النور، مؤخرا بعيد ميلاد ابنها كريستيانو، حيث أتم عامين الأسبوع الماضى مسترجعة ذكرى أول يوم ولادته وكيف غير حياتها، وشاركت سيرين صورة قديمة لها بعد ولادتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سيرين فى تهنئتها: "مثل اليوم الله أعطانى نعمة ثانية بعد بنتى تاليا غير كل النعم الله هدانى طفل انتظرته كتير وكنت أصلى اغمروا بين إيديى كنت أتخايل كيف رح يكون شكلوا بتذكر كتير اول نظرة منه وأول ضحكة وأول غمرة".

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سيرين عبد النور

وتابعت سيرين: "بحبه حب هو وأخته ملهوش وصف ولا حدود صار سنتين يا قلبى وعمرى وروحى يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدنيا كريستيانو رحمة عيد ميلاد ابنى".

وتعد الفنانة سيرين عبد النور واحدة من النجمات اللبنانيات اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" فى معرفة الجمهور المصرى بها.

آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.