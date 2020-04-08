شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الحجر المنزلى ضوابط عائلية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات أون لاين..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل أجواء الحجر المنزلي ووسط تزايد المشاهدة للأفلام والمسلسلات قامت Netflix بتطوير وتحديث أدوات الرقابة للأهالي وذلك من خلال تحديد المحتوي المناسب للأطفال والمحتوي العائلي بشكل اتوماتيكي وليس فقط من خلال وضع تصنيف عمري علي المحتوي.

وكانت المنصة استجابت لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع " forbes"، وردا على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

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ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD،والتى تستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".