شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم دوا ليبا " Future Nostalgia" يحقق 3 أرقام قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية دوا ليبا أن تحقق انجاز جديد و مهم من خلال البومها الغنائي الجديد " Future Nostalgia ثلاثة أرقام قياسية عالمية على Spotify خلال الأسبوع الأول من إصداره.

فقد أشار موقع " اوفيشيال شارت " أن البوم دوا ليبا " Future Nostalgia أن الثلاث ارقام القياسية هم :

-الألبوم الأكثر تدفقا في يوم واحد (أو اليوم الأول) لفنانة بريطانية عالميا على Spotify

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- الألبوم الأكثر تدفقا في يوم (أو اليوم الأول) لفنانة بريطانية في المملكة المتحدة

- الألبوم الأكثر تدفقا في يوم (أو اليوم الأول) لفنانة بريطانية في الولايات المتحدة

و حسب الموقع الشهير أن في إنجلترا استطاع البوم " Future Nostalgia " أن يحقق أكثر من 21.7 مليون بث عبر عمليات تشغيل الصوت والفيديو في أسبوعه الأول.

يذكر أن دوا ليبا ذات الـ (24 عاما) اطلقت مؤخرا ألبومها الغنائي الثاني والذي يحمل اسم "Future Nostalgia" ، وكانت دوا ليبا قد طرحت ثلاث أغنيات سينجل من ألبومها الغنائي الجديد "Future Nostalgia"، والأغنية هي "Don't Start Now" في نوفمبر 2019، وأغنية "Physical" في يناير 2020، وأغنية "Break My Heart" في شهر مارس الماضي .