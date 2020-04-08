شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بوتشيلي يغني وحيدا في كاتدرائية ميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل معظم الكنائس خلال الإحتفال بعيد الفصح هذا العام ، سيتم إغلاق كاتدرائية ميلانو التاريخية بإيطاليا أمام الجمهور و ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الذي يهدد العالم ، وحسب موقع " BBC " أن مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي البالغ من العمر ( 61 عام ) سيحيي حفل خاص بدون جمهور من داخل الكاتدرائية ، و سيتم بثه مباشرة و هو الخبر الذي لاقي حماس قطاع كبير من محبي و عشاقي النجم الشهير .

الحفل الموسيقي بعنوان "Bocelli: Music for Hope" و من المقرر أن يتم بث الحفل كاملا على قناة بوتشلي الموجودة على موقع الفيديو لشهير " YouTube " ، و من المقرر ان يرافق أندريا بوتشيلي في هذا الحفل عازف الكاتدرائية إيمانويل فيانيلي فقط .

يذكر أن مغني الاوبرا الشهير أندريا بوتشيلي الذي فقد بصره في سن الـ 13 ، لم يترك مشاكله الصحية تقف امام تحقيق نجاحات مذهلة في مجال الموسيقي و الغناء ، و اصبح واحد من اهم و اشهر صناع الموسيقي و في العالم ، و من أبرز الجوائز التي نالها " Golden Camera " و " Muz-TV Music Awards " و " RTL Golden Lion Awards " ، كما نال نجمة بممشي المشاهير عام 2010 تخليدا لتاريخه الفني المذهل .

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