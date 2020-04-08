شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الأكل تقشف.. بطاطس وخضروات وجبة آصالة فى ليلة النصف من شعبان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة السورية آصاله نصري، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بعدد من مقاطع الفيديو عبر الاستوري الشخصي لها، اثأاء تحضيرها لوجبة الإفطار اليوم مع عائلتها في ليلة النصف من شعبان.

ونشرت الفنانة السورية، طريقة تحضريها للوجبة مع ابنها الذي قام ببعض التحضيرات مثل تقطيع "الثوم"، وضمت الوجبة بطاطس وخضروات واضافة بعض الثوم لها في النهاية، لتعلن "نصري" ان وجبة اليوم لا تضم فراخ او لحم وانها ستكون وجبة تقفش.

من ناحية أخرى، تستعد أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، الذى أكد لـ"الخليج 365" أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن أصالة ستظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، لافتاً إلى أن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالى القائم بسبب أزمة كورونا.

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وكانت آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها فى عام 2020، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير فى تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

كانت النجمة أصالة قد طالبت الجمهور بالجلوس فى المنزل وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة القصوى للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، بسبب فيروس كورونا.