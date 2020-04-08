شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يسخر من خاصية "نتفيلكس" لمراقبة الأبناء.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد هنيدي من خاصية منصة "نتفليكس" الجديدة التى تتيح للآباء مراقبة أبنائهم، وإخفاء بعض الأعمال عنهم، ورد قائلا علي الخبر عبر موقع "تويتر"، قائلا :"‏‎هو غالباً اللي هيحصل إن الأبناء هما اللي هيخفوا المسلسلات زي elite وكده".

وأعلنت شبكة Netflix عن تطبيق أداة جديدة عبر موقعها، تتيح للآباء اختيار المواد التى يرغبون فيها لأطفالهم وحجب بعض المحتويات التى قد يرونها تضر بهم.



نتفليكس

الأداة الجديدة التى طرحتها الشبكة تسمح للآباء بتحديد عرض أو حجب المحتوى بنسب معينة، وانتقاء المسلسلات والأفلام التى يرونها صالحة لأطفالهم، وبهذه الطريقة لن يكون على الآباء منع مستويات كاملة من المحتوى إذا كانوا لا يريدون، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض تصنيفات النضج أيضا أكثر وضوحا على الشاشة قبل البدء فى تشغيل الفيلم أو المسلسل.

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و قال النجم محمد هنيدي، إنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".

وأضاف هنيدي أنه ليس لديه جيش إلكتروني على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه في بعض المواقف التي يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دي هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة، وذلك فى تصريحات له ببرنامج"كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية.

وتابع إن التفاعل الذي يحدث بينه وبين زملائه في المهنة "هزار"، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه في أعمالهم ويدعمهم.

كما تحدث الفنان محمد هنيدى عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل".