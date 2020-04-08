شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة ضيف شرف "البرنس" مع محمد رمضان وينتهى من تصوير "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد جمعة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، حيث يجسد جمعة شخصية محورية في أحداث العمل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى.

وفى سياق متصل، أوشك المخرج محمد سامى على الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل نهائي، حيث يتبقى له 5 أيام وينتهى من تصوير المسلسل ، ليتفرغ بعدها لعمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى وإرسالها للشركة المنتجة التي بدورها ترسلها إلى قناة dmc.

وفى سياق آخر، يشارك محمد جمعة في مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى وهبة مجدى، المقر رعرضه في رمضان، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، واخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى .

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ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.