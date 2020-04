شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بث ليدي جاجا " One World: Together at Home " على التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت قناة BBC One على حقوق البث التلفزيوني الأول في المملكة المتحدة للحدث الفني الضخم " One World: Together at Home " الذي تبهر العالم من خلاله النجمة العالمية ليدي جاجا بالتعاون مع Global Citizen ومنظمة الصحة العالمية و يقام في 18 أبريل الجاري، و هو الحدث الذي يدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية و الذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن . ومن المقرر أن يشارك بالحدث عدد من أهم و أشهر نجوم العالم و من أبرزهم بوتشيلي و بيلي إيليش و ليزو و التون جون و كريس مارتن و مالوما ، و غيرهم . ليدي جاجا كشفت مؤخرا مع المذيع جيمي كيميل أنها تعاونت مع منظمة الصحة العالمية و international advocacy group Global Citizen و ذلك لتقدم الحدث الذي سيستمر لمدة ساعتين و تؤكد انه لن يكون حدث من أجل جمع الأموال و التبرعات ، و قالت جاجا :" سيتم جمع الأموال قبل الحفل و لن نطلب منك المال خلال و لأسباب كثيرة ، وأبرزها لأننا ندرك تماما حقيقة ارتفاع معدل البطالة وأن الأشخاص يواجهون صعوبة بالغة حاليا حتي في إطعام أبنائهم " . و استكملت ليدي جاجا " نريد فقط أن يستمتع الجميع بهذا الحفل "، و أشارت قائلة : " لقد جمعت بالفعل 35 مليون دولار من خلال التواصل مع الشركات والمحسنين ولم تنته الجهود بعد ". Advertisements

