شكرا لقرائتكم خبر عن "أكلمك راجل لراجل ولا أرزعك على قفاك".. فيديو لأحمد زاهر وابنته على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان أحمد زاهر مع ابنته ملك زاهر فيديو كوميدى جديد على تيك توك، وذلك فى سلسلة الفيديوهات التى يقدمها زاهر مع بناته عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة،حيث سرعان ما انتشرت فيديوهات زاهر وبناته وحازت على مشاهدات كبيرة.

@ahmedzaher228 ##fyp ##ahmedzaher ##stay_home ##justforfun ##stay_safe ##ahmedzaherofflcial ##funnyvideos # @malakzaher1♬ original sound - ahmedzaher228

فى هذا الفيديو، يظهر أحمد زاهر، وهو يتقمص دور أحمد عز فى فيلم "356 يوم سعادة"، مع صلاح عبد الله، وهو يقول له "اكلمك راجل لراجل.. ولا أرزعك قلم على قفاك"، ثم يقوم بضربه.



أحمد زاهر

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زاهر وابنته

الفيديو حاز على أكثر من 30 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة للغاية، كذلك نشرته ملك زاهر عبر حسابها وحاز على مشاهدات واعجابات كبيرة.

وقبل عدة أيام شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره على تطبيق "تيك توك"، بمقطع جمعه مع ابنته ليلى زاهر، وهما يمثلان مشهدا كوميديا من فيلم "أبو على"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكى، والفنانة انتصار، وأدى أحمد زاهر، وابنته، المشهد الكوميدى الذى ظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز، مع الفتاة بدور "سوكا"، بعد ضربها شقيقه الذى قام بدور يوسف.

ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.