شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تنشر صورة جديدة من العزل الصحى المنزلى بالبجامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من داخل منزلها، أثناء قضائها لفترة العزل الصحي المنزلي مع عائلتها ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهرت المطربة العالمية في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع انستجرام وهي ترتدي "بيجامة" باللون الأزرق، وتجلس على الأرض، وكتبت "اعتقد ان ابني ساشا يريد أن يكون مصوراً"، في إشارة إلى ان الصورة تم التقاطها على يد طفلها.

وكانت النجمة العالمية شاكيرا، قد شاركت بدقيقة منذ عدة أيام في مقطع فيديو، للتحدث عن العواقب وما يمكن أن تفعله الحكومات والشعوب للمساعدة فى وقف نمو فيروس كورونا، وقالت شاكيرا فى الفيديو - الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، إن "العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطى الأولوية للاقتصاد على الصحة".

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وأضافت شاكيرا - حسب ما نقلته "billboard" - "تجربتى خلال الأسابيع القليلة الماضية فى أوروبا هى أن الفيروس سريع للغاية والقادة بطيئون للغاية"، وأوصت شاكيرا - التى كانت أيضًا ناطقة باسم اليونيسف - بأن تعمل جميع البلدان مع منظمة الصحة العالمية فى خطة منسقة على مستوى العالم لمنع نمو الفيروس فى البلدان التى لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.

واحتفلت شاكيرا بداية مارس الماضي، بوصول أغنيتها Chantaje الشهيرة، مع المطرب العالمي مالوما، لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها فى 2016، ونشرت مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتحتفى بهذا الأنجاز الجديد الذى حققته فى مسيرتها الفنية، وسرعان ما استقبلت عشرات الآلاف من التعليقات.