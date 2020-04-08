شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من فيلم Extraction الجديد لـ كريس هيمسورث على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، عن طرح فيلمها الأكشن الجديد Extraction، وذلك من خلال طرح فيديو توريجى للعمل الجديد الذى سيعرض على الشبكة فى 24 ابريل الجارى، من خلال حساب الشبكة الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، على أن تصل مدة عرضه إلى ساعة و 56 دقيقة، يقوم ببطولته النجم العالمى كريس هيمسورث، الذى يشارك فى الإنتاج ايضا.

فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

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الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.

فيلم Extraction من بطولة، ديفيد هاربر، جولشفتي فرحاني، ديريك لوك، بانكاج تريباثي، رانديب هودا، مارك دوناتو، كريس جاي أليكس، جيتانجالي ثابا، مير سروار، هايز ويلفورد.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن إلغاء مسلسل V Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و 7.8، على موقع IMDB، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، العمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيري الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل فى عام 2014.

الكتاب المستند منه المسلسل نشر في عام 2012 من قبل IDW ، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التي تؤرخ لأول حرب مصاصي الدماء، ومجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذي يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصي الدماء".