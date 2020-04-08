شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "الحياة" تفوز بـ "الفتوة" فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت قناة الحياة بعرض مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال لعرضه فى على شاشتها فى سباق دراما رمضان المقبل، ضمن خريطة القناة الدرامية خلال الشهر الكريم، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة فى ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة فى المواسم الرمضانية الأخيرة.

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يجسد ياسر جلال فى المسلسل شخصية "حسن الجبالى" ويعمل مبيض نحاس ولديه محل خاص به داخل الحارة التى يعيش بها يحمل اسم "نحاسيات الجبالى"، ويتناول العمل بعض الأحداث الاجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

"الفتوة" من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمرمرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.