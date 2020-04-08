شكرا لقرائتكم خبر عن بهوايا أنتى قاعدة معايا.. عمر كمال في دويتو جديد مع "طفل أسوان" الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الفترة الماضية الكثير من مقاطع الفيديو للطفل "عبد الله أحمد عبد الرازق" الذي اشتهر بالغناء مع الجردل في محافظة أسوان، وسرعان ما ذاع صيته بشكل كبير بعد غنائه لأغنية "يا كورونا مالك ومالنا" التي حظيت على عشرات الآلاف من المشاهدات في فترة زمنية قصيرة.

وفي مقطع فيديو جديد، ظهر الطفل الملقب بـ "طفل الجردل"، مع مطرب المهرجانات الشعبي عمر كمال، داخل سيارته، وهما يغنيان أغنية "بنت الجيران" سوياً، بالإضافة إلى غنائهما أغنية "يا كورونا مالك ومالنا".

ونشر مطرب المهرجانات، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بصحة طفل أسوان "عبدالله"، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وهما داخل سيارته ويقومان بالغناء، ليحظى بعدد مشاركات كبير لصوت الطفل العذب.

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الطفل عبد الله أحمد عبد الرازق، الشهير بـ"عبد الله الكلحاوى" ابن محافظة أسوان وتحديداً قرية كلح الجبل مركز إدفو، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا بعد أن حقق فيديو له يغنى فيه "بنت الجيران" ماسكاً بيده "الجردل" تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.



عمر كمال مع طفل اسوان

الطفل عبد الله يبلغ من العمر 13 سنة، ويدرس بالصف الثالث الإعدادي، ينتمى لأسرة بسيطة مكونة من 5 أفراد، إلا أنه الوحيد من بين أشقائه الذى أحب الغناء ومارس موهبته بالغناء مبكراً بعد أن أصبح بارعاً فى حفظ كلمات الأغاني سريعاً.



عمر كمال مع طفل اسوان

ويمارس الطفل موهبته فى الغناء وسط أسرته وأطفال الجيران وبعد المهتمين من الكبار، ممسكاً بيده "جردل بلاستيك" ويردد أشهر الأغانى فى مصر، وسط تصفيق وتحية من الجالسين حوله.