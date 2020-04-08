شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تشكر الأطباء ورجال القوات المسلحة لدورهم الكبير فى أزمة كورونا:طمنتونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة بسمة التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي، وكذلك للقوات المسلحة المصرية لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"شكرا لكل من ساهم في المجهود المبهر دا...شكرا علي الوقت و الجهد المبذول لمواجهه فيروس الكورونا ...شكرا أطباء و ممرضين مصر ...شكرا للقوات المسلحة المصرية...طمنتونا.. خليك في البيت...احمي نفسك احمي بلدك".



بسمة

وتشارك الفنانة بسمة فى السباق الرمضانى بمسلسل " شاهد عيان"، مع النجم حسن الرداد ، والمسلسل يخرجه محمد حماقى وتأليف أحمد مجدى، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى .

و يكثف المخرج محمد حماقى عدد ساعات تصوير مسلسل "شاهد عيان"، بعد رجوع الأبطال للتصوير مرة أخرى بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة جميع العاملين، ووضع مخرج العمل خطة محكمة للانتهاء من تصوير العشر حلقات الأولى للمسلسل لتسليمها للقناة التى يعرض عليها المسلسل خاصة بعد طرح البرومو الدعائى.

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ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويبدو من البوستر أن حسن الرداد يبتعد قليلا عن الكوميديا التى اعتاد أن يقدمها خلال السنوات الأخيرة.

ومن ناحية أخرى انتهى حسن الرداد من تصوير فيلمه "توأم روحى"، حيث طرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل، وتأمل أن تنتهى جائحة كورونا لتتمكن من طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة .