شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عالمى عن الحجر المنزلى فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المخرج الباكستاني سلمان علام مبادرة لصناعة فيلم وثائقي عن الحجر المنزلى بمشاركة عدد من صناع الأفلام بالعالم تتضمن يومياتهم لمدة أسبوع والتغيرات التى حدثت خلال فترة الحجر، ووجه علام الدعوة إلى كل مخرجى العالم للمشاركة فى هذا العمل الذى يرصد أياما ستحتاجها أجيال فيما بعد ليعرفوا كيف عاش جيلنا هذه الأزمة وتجاوزها.
الأفلام التي تنبأت بانتشار مرض معد ومميت يهدد البشرية، لقيت انتشارا كبيرا خلال الأيام الماضية، مع تفشي وباء كورونا، وتصدرت قائمة المشاهدات في العالم.
ومن بين هذه الأفلام، "كونتيجن" الذي صدر عام 2011 ووثق انتشار عدوى مميتة بدأت من آسيا، وكيف سيحاول أشخاص النجاة والبحث عن علاج في مدينة معزولة.
وسلط الفيلم الضوء على الخفافيش، معتبرا أنها أصل تفشي الفيروس، وهو الأمر نفسه الذي يحدث حاليا مع فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.
وإلى جانب "كونتيجن"، لقيت أعمال أخرى تناولت الموضوع نفسه، رواجا كبيرا على منصات البث الشهر الماضي، مثل "فلو" و"بانديميك" و"آيام ليجند".
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