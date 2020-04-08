شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عالمى عن الحجر المنزلى فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المخرج الباكستاني سلمان علام مبادرة لصناعة فيلم وثائقي ‏عن الحجر المنزلى بمشاركة عدد من صناع الأفلام بالعالم تتضمن ‏يومياتهم لمدة أسبوع والتغيرات التى حدثت خلال فترة الحجر، ‏ووجه علام الدعوة إلى كل مخرجى العالم للمشاركة فى هذا العمل ‏الذى يرصد أياما ستحتاجها أجيال فيما بعد ليعرفوا كيف عاش ‏جيلنا هذه الأزمة وتجاوزها.‏

الأفلام التي تنبأت بانتشار مرض معد ومميت يهدد البشرية، لقيت ‏انتشارا كبيرا خلال الأيام الماضية، مع تفشي وباء كورونا، ‏وتصدرت قائمة المشاهدات في العالم‎.‎

ومن بين هذه الأفلام، "كونتيجن" الذي صدر عام 2011 ووثق ‏انتشار عدوى مميتة بدأت من آسيا، وكيف سيحاول أشخاص ‏النجاة والبحث عن علاج في مدينة معزولة‎.‎

Advertisements

وسلط الفيلم الضوء على الخفافيش، معتبرا أنها أصل تفشي ‏الفيروس، وهو الأمر نفسه الذي يحدث حاليا مع فيروس كورونا ‏المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين‎.‎

وإلى جانب "كونتيجن"، لقيت أعمال أخرى تناولت الموضوع نفسه، ‏رواجا كبيرا على منصات البث الشهر الماضي، مثل "فلو" ‏و"بانديميك" و"آيام ليجند‎".‎