شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتدائه على أحد معجبيه.. شركة وارنر بروس تدرس الاستغناء عن بطل The Flash والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس شركة الإنتاج العالمية وارنر بروس، الاستغناء عن الممثل العالمى إيزرا ميلر، الذى سيقوم ببطولة ألفيلم الجديد The Flash، المقرر طرحه عام 2022 فى جميع دور العرض السينمائي.

ووفقاً لجريدة pinknews، فإن استوديوهات الأفلام Lords of The Long Box، قامت بإرسال مقطع ألفيديو المتدأول للممثل إيزرا ميلر، الذى يظهر فيه وهو يخنق أحدى معجبيه فى زقاق بأحدى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

وبالرغم من ان ألفيديو الذى تدأول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، يعد مشهد تمثيلى للممثل الشاب مع أحد معجباته، إلا أنه تم اتخإذه بشكل صارم بعد العنف الذى بدر منه فى تجسيده للمشهد الذى امتد لثوان قليلة.

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ومع اشتداد حده الهجوم على الممثل الشاب، قررت شركة DC دراسة تعيين ممثل جديد لبطولة ألفيلم الجديد، وتحويل الممثل للتحقيق بسبب ذلك ألفيديو المتدأول.

فيلم "The Flash" من بطولة النجم إيزرا ميلر، الذى ظهر لأول مرة باسم The Flash فى فيلم Zack Snyder باتمان ضد سوبرمان، بالإضافة إلى ظهوره فى "Suicide Squad"، و"Justice League"، وسيقوم المخرج آندى موسكيتي، الذى أخرج سلسلة أفلام "It"، بإخراج العمل.