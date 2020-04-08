شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى ينشر برومو مسلسل "الفتوة" لياسر جلال لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول برومو لمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، ومجموعة من نجوم الدراما المصرية، حيث تظهر فى أجواء البرومو أجواء الفتوات والنبابيت.

كشف صناع وأبطال مسلسل "الفتوة" عن البوسترات الدعائية للعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل وبطلة بوستر بمفرده إضافة إلى بوسترات جمعت الأبطال سوياً، وظهر الفنانون مرتدين الجلباب والعمة ويمسكون النبوت أما السيدات فارتدين العباءة اللف والبرقع، لاسيما وأن أحداث العمل تدور فى زمن الفتوات.

وتصدر الفنانون ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ببوسترات بمفردهم، ونفس الأمر بالنسبة للفنانتين مى عمر ونجلاء بدر، فيما ظهرو على البوستر الجماعى الأربعة ومعهم الفنانان رياض الخولى وأحمد خليل، على أن تطرح شركة سينرجى المنتجة للمسلسل البرومو الدعائى خلال الساعات القليلة المقبلة.

Advertisements