شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تتطوع لمكافحة كورونا مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطوع النجمة العالمية ريتا أورا بوقتها للمشاركة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS) التي تكافح وسط جائحة فيروس كورونا الذي يهدد العالم ، و هو الخبر الذي تداوله الكثير من المواقع الفنية " نويز" .

ووفقا لفيرا سهاتشيو والده النجمة العالمية ريتا أورا أكدت إن ريتا البالغة من العمر ( 29 عام ) حريصة جدا على القيام بواجبها في معارك المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا " Covid-19 " وعرضت خدماتها كمتطوعة جنبا إلى جنب مع شقيقتها الكبرى إيلينا.

وقالت ساتشيو لمجلة " Hello " ستكون ريتا و شقيقتها إيلينا من بين الأشخاص الذين يقدمون الإمدادات الطبية ، ويجمعون الوصفات الطبية ، ويجرون المكالمات الهاتفية .

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و قررت ريتا أورا أن تتخذ هذه الخطوة الجديدة بعد أن اتخذت والدتها قرار العودة إلى NHS للمساعدة في دعم الأطباء البريطانيين خلال أزمة الصحة العامة المستمرة.

يذكر أن ريتا أورا أطلقت مؤخرا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " How To Be Lonely " والتي كتبها لويس كابالدي وهي أول أغنية تطلقها ريتا أورا في عام 2020 ، و حسب موقع " THE SUN " أن هذه الأغنية لخصت حياتها العاطفية ، و وصفت ذلك الجزء من حياتها بأنه " معقد دائما ".