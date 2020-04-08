شكرا لقرائتكم خبر عن بتدور فى دفاترها القديمة..تعرف على أقرب أغنية لقلب مايلي سايروس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أن النجمة العالمية مايلي سايروس تبلغ من العمر ( 27 عاما ) فقط إلا أنها تمتلك عدد هائل من الأعمال الغنائية وهو ما جعل لديها شعبية جارفة حول العالم و تنافس أهم و أشهر المطربين .

تحدثت مؤخرا مايلي سايروس أن أكثر أغنية مقربة إلى قلبها وذلك في برنامج المذيع جيمي فالون حيث أكدت أن أغنية " Can’t Be Tamed " التي أطلقتها في مايو 2010 اي منذ 10 سنوات كاملة.

و قالت مايلي عن أغنية " Can’t Be Tamed " : " أغنيتي الأولى كانت مثل أريد أن أطير ، أريد أن أقود ، أريد أن أذهب ، وأنني حقا مازلت مرتبطة جدا بهذه النوعية من الاغاني .

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وأضافت مايلي: " لقد أحببت أغنية " Can’t Be Tamed " ، هذه إحدى أغنياتي المفضلة".

انتشر مؤخرا تساؤل أثار الكثير من الجدل و هوهل مايلى سايروس وكودى سيمبسون على وشك الزواج فى أستراليا؟ إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفي تماما الأمر و ذلك بعد التواصل مع شخص مقرب من الثنائى، وأكد أن مايلى لم تخطط لإقامة حفل زفاف أو تخطط ليكون الحفل فخم أو أنتقام سايروس المفترض ضد هيمسوورث، وكل ما يتردد ما هو إلا أكاذيب، وفى الواقع ألغت مؤخرا مايلى سايروس رحلتها إلى أستراليا وسط مخاوف من فيروس كورونا.