شكرا لقرائتكم خبر عن كنزى عمرو دياب تشارك بتحدي المناديل لكسر ملل العزل المنزلى " فيديو وصور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت كنزى عمرو دياب، إلى قائمة الرياضيين العالميين والمحلين الذين شاركوا في تحدى المناديل لكسر الملل والروتين الذي يفرضه العزل الصحي المنزلي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



كنزي عمرو دياب

وشاركت نجله الميجا ستار عمرو دياب، متابعيها بتحدي الخير ونشرت مقطع فيديو لها عبر الاستوري الشخصي بموقع انستجرام، لتشارك في التحدي وتقوم بتنطيط "المناديل"، ونجحت في المشاركة بعدد 6 مرات فقط.

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ودائما ما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وآخري بغنائها، وكان من ضمن المقاطع التي نشرتها مؤخراً، خلال قيامها بالرقص، وهو الفيديو الذي حظي بإعجاب كثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وقد أدت كنزى فى "House of Jack"، وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.



كنزي عمرو دياب

وتمتلك كنزي أكثر من 251 ألف متابع لها عبر حسابها بموقع انستجرام، فيما تتابع ما يقارب الـ 560 شخص فقط، على رأسهم النجم المصري رامي يوسف، وعدد من أصدقائها، وتحرص بشكل مستمر على نشر صورها مع اصدقائها في لندن.

وعلى سياق أخر، فجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.