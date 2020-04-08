شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : انزل يا وليد فى الساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما يأتي عيد ميلاد أحد الأصدقاء واستمع لأغنية النجم وليد توفيق " أنزل يا جميل في الساحة " من فيلم " من يطفئ النار" مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان ، أفكر كثيرا في تلك الأغنية ونجاحها فيكفي لوليد توفيق تلك الأغنية من رصيده الغنائي لتبقي خالدة وناجحة ويتم سماعها يوميا ملايين المرات فهي تعد النشيد الوطني لأعياد الميلاد فلا يخلو عيد ميلاد في العالم العربي بدون عزفها والإحتفال من خلالها فهي من المؤكد تعزف يوميا أكثر من مليون لأنه بحسبة بسيطة في عالمنا العربي سيكون يوميا هناك الملايين الذين يحتفلون بأعياد ميلادهم .

في آخر لقاء جمعني بالفنان وليد توفيق سألته عن كواليس تلك الأغنية فحكاها لي وكيف أنه أضاف عليها لكي تكون بهذا الشكل " العربي الغربي " وتصبح أشهر أغنية عربية يتم غنائها لكل من يحتفل بعيد ميلاده وأتذكر أيضا أن وليد توفيق في آخر لقاء جمعني به قال لي : " لو كل واحد شغل الأغنية دي " أداني " جنيه واحد لأصبحت من أغني أغنياء العالم " ، فهي بالفعل أغنية عالمية ومناسبتها كل يوم وليد توفيق هو أشهر من غني لأعياد الميلاد بأغنيته الشهيرة " انزل يا جميل ع الساحة ".

اليوم هو 8 أبريل عيد ميلاد النجم وليد توفيق فكل عام وهو بخير وسعادة وصحة ونجاح وتألق وأقول له : "أنزل يا وليد ع الساحة " فنحن نشتاق لصوتك ولأغانيك لأنك نجم فوق العادة نجحت كمطرب وكممثل وكملحن فانت متعدد المواهب فلا تترك ساحتك وأنزل يا جميل ، وأنا أعلم أنك موجود علي الساحة وهناك تعاون قريب مع النجم هاني شاكر وأغاني كثيرة في جعبتك ولكني مثل الكثير من جمهورك ومحبيك نطلب المزيد ونطمح ونطمع في تواجد أكثر وأكثر ونريدك في حفلات فأنت نجم فوق العادة .

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النجم وليد توفيق بعد نجاحه في الغناء دخل عالم السينما وحققت نجاحا موازيا بعدد من الأفلام منها "سمك بلا حسك" مع دريد لحام، "قمر الليل" مع ليلى علوي ، " انا والعذاب وهواك" مع صابرين، " وداعا للعزوبية" مع رانيا فريد شوقي وحسن حسني ، و"ساعي البريد" مع صباح الجزائري ، فلماذا لا يتواجد حاليا في السينما ؟ ولماذا هو بعيد عنها بالرغم من نجوميته التي مازالت وتألقه الذي لم ولن يغيب ؟ أسئلة انتظر من النجم وليد توفيق الرد عليها .

وليد توفيق بالإضافة إلى موهبته بالغناء يمتلك موهبة متميزة بالتلحين بدليل نجاح الأغاني التي لحنها لنفسه ولغيره ويعتبر أحد أهم المطربين في جيله وأكثر الأصوات المحبوبة، ولقد تعاون مع ملحنين كبار مثل بليغ حمدي وملحم بركات، وغنى أغاني وطنية وقد لاقى انتشاراً كبيراً في العالم العربي ولقب بالنجم العربي وحتي الأغاني التي غناها لمطربين آخرين أضاف عليها وحقق بها نجاحا كبيرا مثل اغنية " بهية " التي كانت يطلب منه غنائها كثيرا لبراعته واحساسه في غنائها .