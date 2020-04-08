شيريهان تتضرع لله ليلة النصف من شعبان لرفع وباء كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية شيريهان، على توجيه مجموعة من النصائح لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”، تدور حول التضرع إلى الله.

شيريهان، قالت في تغريدتها: “أدعو ربي سبحانه وتعالى لوطني مصر وشعبي الشعب المصري وجميع الشعوب الإسلامية والعربية في ربوع الأرض في صلاتي لفجر هذا اليوم المبارك “النصف من شهر شعبان” والذي يوافق ذكرى تحويل القبلة، بأن يكشف ربي عنا هذه الغمة وأن يُذهب عنا البلاء والوباء عن البشرية جمعاء”.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة شيريهان، تصوير مسرحيتها الاستعراضية “كوكو شانيل”، والمقرر أن تعود من خلالها للساحة الفنية وذلك بعد غيب سنوات طويلة، والمسرحية من تأليف الكاتب مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري.

وقال الكاتب مدحت العدل في تصريحات صحفية، إنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن، خاصة أن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل.

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وعلى الرغم من سلسلة التأجيلات إلا أن الشركة لم توضح سبب هذا التأخير خاصة أن الإعلان عن عودة شيريهان كان من خلال مؤتمر كبير ضم العديد من أشهر نجوم الوسط الفني والإعلام.

شيريهان، تعاقدت على تقديم 3 مسرحيات ووصفهم المنتج مدحت العدل بأنهم سيكونوا عروض عالمية لم تقدم في أي عمل من قبل وتتناسب مع عودة شيريهان للمسرح بعد غياب سنوات طويلة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيريهان المسرحية، كان مسرحية “شارع محمد علي” التي شاركت في بطولتها برفقة الفنان فريد شوقي، وهشام سليم، ووحيد سيف، والمنتصر بالله.

و قال المخرج هادي الباجوري، في تصريحاته مؤخرًا لبرنامج “عرب وود”، إن الفنانة شيريهان تستعد لعمل مسرحي جديد باسم “كوكو شانيل” وأكد أنها كانت في أعلى مستوى خلال التحضير لمسرحيتها، وقال: “مستواها أعلى من زمان كمان”.

مسرحية “كوكو شانيل” كتب لها السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج المخرج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب