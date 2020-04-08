خاص- سليم عساف يترجم “الوضع الحالي” بطريقة استثنائية

أطلق الفنان سليم عساف أغنية جديدة مصورة بعنوان “الوضع الحالي” مستوحاة من الأجواء السائدة في لبنان والعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا فرض شروطاً اهمها الحجر المنزلي والابتعاد عن كل الاحباب والاصدقاء. من هنا أتت أغنية “الوضع الحالي” حيث أحب “عساف” أن يترجم مشاعره واحساسه في هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم أجمع. وأحب أن يوثق هذه الحقبة ويتحدث عن هذه المرحلة ولكن ليس من الجهة السلبية خاصة عندما يقول في هذا المقطع المليء بالايجابية والحب والاحساس والاشتياق لمن يحبه، كام أن هذه الفترة التي فرضها كورونا ستمر وسيعود ويرى أحبابه: “رح نرجع نتلاقى/ ونسهر من عشيي/هالإيام الصعبي/ رح تمرق يا قلبي / والشمس الغابت عفراقك / رح ترجع يا غالي”.

الأغنية كلمات وألحان سليم عسّاف وإعداد موسيقي فارس مسعد. وأصبحت متوفرة على يوتيوب. وتقول مطلعها: رغم الوضع الحالي / وسواد الليالي/ في قمر عايش بقلبي/ عم يخطر بيالي/ حبو وحدو هوي/ اللي بيعطيني قوي/ يا ربي تحميلي عيونو/كرمالي كرمالي/ ضلك يا حبيبي/ عم بتفكر فيي/