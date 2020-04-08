"مشهورة سناب شات" تتعرض للسخرية بسبب شائعة "إلغاء رمضان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت إحدى مشهورات سناب شات والتي يبدو من خلال "اللهجة" أنها من الكويت، ولم يتم الكشف عن هويتها إلى موجة سخرية وضحك، بعد تداول مقطع لها على التطبيق تقول إنها سمعت بإلغاء شهر رمضان هذه السنة بسبب فيروس كورونا.

وقالت:"إنه بسبب الظروف الحالية هناك اتجاه لإلغاء رمضان ولكنها تعتزم أن تصوم وتساءلت لماذا يتم تأجيل رمضان والعالم نائم الآن".

وأثارت مشهورة السناب الجدل والانتقاد على مواقع التواصل وذلك لاعتقادها بإلغاء رمضان وموضحين لها أنه ليس موسما فنيا أو نشاطا أو فعالية حتى يتم إلغاؤه.

وخلال أزمة كورونا أثبت الكثير من مشاهير التواصل الاجتماعي عدم قدرتهم على التعاطي مع الأزمة، ما نتج عن ذلك قصور فاضح يدل على قلة خبرتهم للتعامل مع مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه الأزمات، وظهر بعضهم مخالفين ومتحدّين للأنظمة التي فرضتها الدولة في منع التجول، مستغلين شهرتهم للإساءة لجهود الجهات التي تبذلها قطاعات الدولة، مما حدا بالمجتمعات الخليجية إلى مهاجمة أولئك المشاهير، ومطالبتهم بالابتعاد أو بالتواجد الإيجابي.

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وكشفت دراسة حديثة أجراها مركز القرار للدراسات الإعلامية في السعودية، إلى غياب دور مشاهير منصة "سناب شات" في توعية الجمهور، ومواكبة الجهود الحكومية في أزمة فيروس كورونا، مقارنةً بمشاهير منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتمثل محتوى مشاهير "سناب شات" خلال أزمة كورونا، في ندرة الأدوار التوعوية، والانغماس في المواد الدعائية والتسويقية، والاستهتار بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، والانشغال بالتسوق والتنزه واستعراض المقتنيات.

وبتحليل مقاطع مشاهير "سناب شات" في السعودية، تبين غياب دورهم التوعوي للجماهير، واستهانة بعضهم بالأزمة، إضافة إلى عدم اهتمامهم بالإرشاد الصحي للمواطنين والمقيمين، وغياب التفاعل مع أزمة المجتمع ودول العالم المختلفة.

وشهدت السعودية حملة شرسة ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامهم بخرق حظر التجوال لالتقاط الصور والفيديو، ومخالطة المصابين. كما دشن السعوديون هاشتاقات مناهضة للمشاهير منها "مشاهير الفلس" و "مشاهير الحثالة".