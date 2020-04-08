عاصي الحلاني عن كليب"غالي": "قلب موازين صناعة الأغنية المصورة في العالم العربي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
تحدث الفنان عاصي الحلاني، بشأن كليبه الغنائي"غالي"، موضحا أنه أحدث نقلة وقلب موازين صناعة الأغنية المصورة في العالم العربي .
وكتب الحلاني، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "مين اللي بقلبي غيرك يا قلبي.. مين اللي بعمري غيرك يا عمري.. (غالي) للمخرج سعيد الماروق.. العمل الذي أحدث نقلة وقلب موازين صناعة الأغنية المصورة في العالم العربي.. تم تصويرها في إسطنبول تركيا سنة 2003".
يذكر أن، عاصي الحلاني، يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا لايف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" غدا الخميس، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ويستمر حتى العاشرة والنصف.
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