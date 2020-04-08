وائل الفشني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مشاركته محمد ثروت في حفل "مناجاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفالاً بليلة النصف من شعبان يشارك الفنان وائل الفشني مع الفنان محمد ثروت، والمنشد مصطفى عاطف والشيخ إيهاب يونس، بالحفل المقام مساء اليوم تحت عنوان: "مناجاة"، والمقرر تقديمه أون لاين عبر موقع يوتيوب.

وائل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث: "الليلة اختلف إعدادها، إذ نعتمد فيها على الارتجال ونناجى ربنا، ونبتهل بما يفتح به الله علينا".

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وأضاف: "من بين ما أعددنا لتقديمه دعاء بعنوان: "أدعوك"، وأقدمه بمشاركة الفنان الكبير محمد ثروت، وكذلك: "يا وعد يا متقدر"، و"واحة الغروب"، إضافة إلى مفاجآت أخرى".

وعن إمكانيه تقديمهم عملًا جماعيًا، قال: "لم نتحدث في ذلك، وأعتبر أن مشاركتي مع الفنان الكبير محمد ثروت صاحب القيمة الفنية، فرصة للتعلم منه، وشرف لي أن أتواجد معه ومع المنشد مصطفى عاطف، والشيخ إيهاب يونس في هذه الليلة المباركة".

ليلة مناجاة، المقرر تقديمها في الثامنة مساء اليوم عبر موقع يوتيوب، من إعداد أحمد ثروت، ويشارك بها الفنان محمد ثروت، والمنشدان مصطفى عاطف، ووائل الفشني، والشيخ إيهاب يونس.