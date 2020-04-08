شريف منير لمصراوي: لا أخرج إلا للتصوير وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان شريف منير، إنه يستكمل حاليا تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكد الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن العمل في كواليس المسلسل يجري على قدم وساق، خاصة في ظل الحرص الشديد داخل "اللوكيشن" بسبب إجراءات الأمان والسلامة تجنبا لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه انتهى من عدد كبير من المشاهد ضمن أحداث المسلسل.

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أما عن فترة العزل المنزلي، أكد أنه يحرص على البقاء من المنزل، ويخرج فقط للتصوير، كما يحرص على عمل أكلات جديدة والقراءة ولعب الدرامز.

كما أشار إلى أن هذه الفترة فرصة للتواصل الأسري مرة أخرى، موضحا أن يتابع الأخبار بشكل دائم.

واختتم حديثه قائلا: "أرى أن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تفوقت على دول كبرى، وهذا ما اتضح من خلال الطائرات التي سافرت لإحضار مواطنينا، وهو ما لم تفعله دول كبرى، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل هذه المجهودات، كما أوجه الشكر جيش مصر الأبيض وأدعو الله أن نتجاوز جميعا هذه الأزمة".