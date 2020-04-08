هكذا هنأت مي كساب أبطال"بميت وش" على اقتراب عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة مي كساب، على تهنئة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، على مسلسلهما الدرامي "بميت وش" مع اقتراب عرضه في رمضان المقبل على قناة"دبي".

وكتبت مي، على برومو المسلسل الذي طرحه تليفزيون دبي عبر حسابه علي "تويتر" موجهة رسالتها لنيللي وأسر، قائلة: "مبروك يا حلويين يا موهوبين".

يُذكر أن، نيللي كريم، تجسد دور امرأة محتالة في مسلسلها الجديد "بميت وش، من إخراج كاملة أبو ذكري.