ياسمين عبدالعزيز تمارس الرياضة في فترة الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تمارس تمرين رياضي في فترة الحجر المنزلي.

وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي "ياسمين".

وتشارك ياسمين عبدالعزيز في سباق دراما رمضان 2020، ببطولة مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من بطولة شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب. https://www.instagram.com/p/B-uCTIvgJgg/?utm_source=ig_web_copy_link

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