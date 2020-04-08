محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
أعربت الفنانة سلوى عثمان، عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة الكبيرة يسرا بمسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وقالت سلوى، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تجسد خلال العمل دور صديقة يسرا التي تحبها وتكتم أسرارها وتدير مصنعها، وشقيقة بيومي فؤاد الذي يقع في حب يسرا ويرغب في الزواج منها.
وتابعت:"المسلسل يحمل العديد من الأحداث المهمة ويسقط الضوء أكثر على المستوى الاجتماعي بالمناطق الراقية، من خلال تعامل الأشقاء مع بعضهم وإبراز السلبيات والإيجابيات بينهم".
وعن هذه التجربة التي تجمعها مع يسرا، قالت :"يسرا قمر التمثيل.. وست جميلة جدا، وتحس خلال التصوير إن إحنا في وسط أسرة صاحبتي واخواتها، ومش حاسة بغربة، والتعامل مع يسرا شئ جميل إلى أقصى درجة ممكن تتخيلها".
مسلسل "دهب عيرة" بطولة: يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، سلوى عثمان، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.
كانت هذه تفاصيل خبر سلوى عثمان لمصراوي: "أسرار يسرا معايا.. ومش حاسة بغربة في دهب عيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.