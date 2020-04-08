أحمد صلاح حسني عن" الفتوة" : "تحدي جديد لي.. وموضوع مختلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن مسلسله الدرامي الجديد"الفتوة" الذي يعرض في رمضان المقبل، يعد تحد جديدًا له.

ونشر صلاح حسني، صورته على بوستر المسلسل مع ياسر جلال، عبر حسابه على تويتر، وعلق : " تحدي جديد، سعيد به جدا، وسعيد أكثر بالعمل مع أخ وصديق غالي على قلبي.. الكلام لن يعطيه حقه، موضوع مختلف من رائحه مصر الحلوة.. عزمي ابو شديد".

مسلسل "الفتوة"بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدي صادق ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.