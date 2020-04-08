بعد 48 ساعة من طرحها.. "فوضت أمري" تقترب من مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
استطاعت أغنية "فوضت أمري" للفنان محمد محيي، أن تحصد عدد كبير من المشاهدات، إذ اقترب من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، كما انضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، في مصر وبعض الدول العربية.
"فوضت أمري" تعد الأغنية الثانية من ألبوم محمد محيي، وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الالكترونية، ويحمل الألبوم الجديد اسم "بتاع زمان".
أغنية "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشى، وهي من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".
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