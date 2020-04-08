بـ"كرش"..أحمد الشامي يعلق على ظهوره في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد الشامي، بطريقة كوميدية على ظهوره في مسلسلات رمضان 2020.

وكتب "الشامي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "غالبا في رمضان هطلع بشخصيتين في المسلسل، واحد قبل الحظر، والتاني بكرش بعد الحظر، كفاية أكل".

ويشارك أحمد الشامي في دراما رمضان 2020، بمسلسل "فرصة تانية" وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، ومن إخراج مرق عادل.

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