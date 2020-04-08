محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
شارك الفنان محمود حافظ جمهوره بصورة له من مسلسل "الفتوة" بعدسة المصور كريم اليماني، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام.
وانهالت التعليقات على "حافظ" من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالصورة، وحماسه لمتابعة الدور الجديد الذي يلعبه.
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، محمود حافظ وأحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مي عمر، نجلاء بدر، أنعام سالوسة، ومها نصار من إخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حافظ يكشف عن شخصيته على بوستر الفتوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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