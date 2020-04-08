تراند اليوم : شاهد.. حفيد عمر الشريف يثير الغضب بالظهور عاريا مستشهدا بالقرآن

أثار جونيور حفيد الفنان المصري الراحل عمر الشريف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصرفاته الغير متوقعة مرة أخرى، حيث نشر صورة له وهو عارٍ، ويحمل في يده علم مصر ليستتر ورائه.



وعلق حفيد عمر الشريف على الصورة بآيات من القرأن الكريم، فكتب: “وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا”.

وانقسمت تعليقات الجمهور بين غاضب من كتابته لآيات القرآن الكريم، حيث يعرف الجميع أن جونيور مثلي الجنس، وآخرون شجعوا على قراءة القرآن والتعرف على الدين الإسلامي، كي يقتلع من ذهنه فكرة المثلية، ويعود لطبيعته البشرية مرة أخرى.

قال له أحد المتابعين: “الله يلعنك هذ اللي أقدر أقوله شدخل تحط آيات ربي على صور مُخلَّة”، وعلق غيره قائلًا: “أتمنى إنك تقرأ ف القرآن كمان وتعرف أن المثلية دي خارج الطبيعة البشرية، اللي ربنا خلق البشر عليها”.

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وكان جونيور قد أثار ضجر الجمهور حوله بعد نشره صورة يرتدي فيها حملات صدر، وعلق عليها قائلًا: “عندما يتحدث دونالد ترامب يأتي في بالي نفس المعتقدات عندما أرتدي البيكني”.





