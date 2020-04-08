هذا أول ما فعلته ريتا ويلسون زوجة توم هانكس بعد تعافيها من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 04:44 مساءً - كانت ريتا ويلسون Rita Wilson،أول ممثلة تصاب بفيروس كورونا بنفس وقت إصابة زوجها الممثل الهوليوودي توم هانكس Tom Hanks به في أستراليا،فأمضيا حجرهما الصحي لمدة أسبوعين كاملين جنباً إلى جنب،واعتنيا ببعضهما بقدر متساوي ،عزز علاقتهما الزوجية المستمرة منذ سنوات طويلة بمثالية عائلية مثيرة للإعجاب.

و احتفلت الممثلة ريتا ويلسون بيوم عودتها من أستراليا على متن طائرة خاصة إلى منزلها في لوس أنجلوس برفقة زوجها الممثل الشهير توم هانكس بسيارة رينج روفر ، عبر رسالة خاصة وجهتها لمتابعيها في وسائل التواصل الاجتماعي ،عبرت فيها عن إمتنانها، وقالت فيها: "أحتفل بجمال هذه الحياة ، والنعمة التي أعطاني إياها الله، واستمرار صحتي بشكل جيد باعتباري ناجية من فيروس كورونا الذي يطلق عليه عالمياً إسم "كوفيد 19".

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وكان أول شيء فعلته ريتا ويلسون زوجة توم هانكس،بعد تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد19" ،هو غناؤها يوم الأحد الماضي النشيد الوطني الأميركي في انطلاق سباق السيارات NAscars pro invitational Race series at Bristol

الإفتراضي،وارتدت ريتا ويلسون خلال غنائها سترة جلدية حمراء اللون.

وقد قام ترومان هانكس "24 عاماً" ،إبن ريتا ويلسون وتوم هانكس،بتصوير وتسجيل فيديو والدته ريتا ويلسون في منزلها بلوس أنجلوس،وكان رد فعل آلاف المعجبين عند مشاهدته جميلاً جداً،وعبروا بتعليقاتهم عن سعادتهم بشفائها الكامل من فيروس كورونا.



وأثبتت ريتا ويلسون بصوتها وأدائها الجميل للنشيد الوطني الأميركي،أنّ جمال صوتها المعبر لم يتأثر بإصابتها بفيروس كورونا المعروف بتأثيره الخطير على الرئتين والجهاز التنفسي.

وأثبتت بأنّ طاقتها الإيجابية بعد المرض والشفاء،أقوى مما كانت عليه سابقاً،وحقق النشيد الوطني الأميركي بصوتها ،والذي بثته قناة "فوكس" الأميركية والكثير من وسائل الاعلام المحلية نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة،ما عزز شعبيتها،ورفع إسمها مجدداً لصدارة المشهد الفني .