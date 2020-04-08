مسرح شو ينعى أسرة رجل الأعمال منصور الجمال

نعت إدارة مشروع "مسرح شو" رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، وزوج الفنانة ليلى علوي السابق، متمنين لأسرته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان. وقال "كريم الكسار" مؤسس مسرح شو،: "وداعا الأستاذ منصور الجمال.. يمكن مفيش حد في مجال العقارات عموما ما استفدش من منصور الجمال.. ويمكن كمان يكون في ناس خارج نطاق العقارات استفادت منه زيي مثلا.. كان محفز بالنسبالي لما كان بيتكلم في أي تفاصيل متعلقة بالشغل.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة رجاء الدعاء". كمان يكون في ناس خارج نطاق العقارات استفادت منه زيي مثلا.. كان محفز بالنسبالي لما كان بيتكلم في أي تفاصيل متعلقة بالشغل.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة رجاء الدعاء".

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