بالفيديو.. شيرين تقترب من المليون الثاني بأغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"

اقتربت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب أكثر من المليون الثاني مشاهدة، وذلك بعد طرحها بخمسة أيام من صدورها عبر قناتها الرسمية على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يشار إلى أن أغنية "مش قد الهوى" كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وحققتانتشارًا واسعًا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب الغنائية كانت أغنية "الحب خدعة"، التي قدمتها باللهجة الخليجية، كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.
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