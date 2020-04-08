أكرم حسني يستعد لعرض رجالة البيت بالسباق الرمضاني



يستعد الفنان أكرم حسني لعرض مسلسله الجديد "رجالة البيت" في السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر اذاعته عبر شبكة قنوات ابو ظبي الفضائية.

يشارك الثنائي الكوميدي الشهير أكرم حسني وأحمد فهمي

بمسلسل "رجالة البيت"بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا في مصر ومنهم "بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول"، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

يعتبر"رجالة البيت" التعاون الدرامي الثاني بين فهمي وحسني، بعد نجاحهما في مسلسل "ريح المدام"، الذي عرض في رمضان 2018 مع مي عمر، وشارك أكرم في حلقة من مسلسل "الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي، مع هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن".

