شاهد .. ريفروود يزيح الستار عن أحدث أعماله الفنية

كشف باند ريفروود عن أحدث أعماله الفنية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر ريفروود أفيش بعنوان Stalingrad، قائلًا: ترقبوا مزيد من المعلومات قريبًا. Advertisements يذكر أن باند طرح سابقًا ألبوما بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية. ألبوما بعنوان، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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