فيديو.. ياسمين عبد العزيز من داخل إحدى الصالات الرياضية

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو لها من داخل إحدى الصالات الرياضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". تقضي ياسمين فترة العزل المنزلي في Advertisements ممارسة ممارسة الرياضة وتصوير بعض مشاهدها من مسلسلها الرمضاني الجديد "ونحب تاني ليه". يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" ضم عدد من نجوم الدراما أبرزهم"كريم فهمي،أحمد سعيد عبدالغني، سوسن بدر، عماد رشاد ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري. من نجوم الدراما أبرزهم"كريم فهمي،أحمد سعيد عبدالغني، سوسن بدر، عماد رشاد ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

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