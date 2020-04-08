الثقافة تحتفل بليلة النصف من شعبان اليكترونيا

تحتفل وزارة الثقافة بليلة النصف من شعبان من خلال المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، تبث فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء 8 ابريل عبر قناتها على اليوتيوب امسية روحانية اقامتها دار الاوبرا المصرية واحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الانشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين. واحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الانشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين. وتتضمن الامسية مجموعة من المؤلفات الدينية منها أشرقت أنوار محمد، قول لهم الله نصرنى، شفيع الإمام، يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، النبى ذاك الإمام، لاجل النبي، يا رسول الله أجرنا، روضة الهادى نبينا، قمر وغيرها . يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، النبى ذاك الإمام، لاجل النبي، يا رسول الله أجرنا، روضة الهادى نبينا، قمر وغيرها . يليها عرض بردة البوصيرى اداء فرقة اوبرا عربي ويضم ابيات ملحنة برؤية عصرية لقصيدة الامام البوصيرى الخالدة التي تمثل علامة بارزة فى عالم المديح النبوى .

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