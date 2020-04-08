أميرة شرابي تدخل السباق الرمضاني بـ ليالينا

انضمت الفنانة الشابة أميرة شرابي إلي فريق عمل مسلسل"ليالينا" مع المخرج أحمد صالح، والمقرر ان يعرض في الموسم الرمضاني القادم.

وبدأت اميرة تصوير مشاهدها أول أمس، وتقدم في العمل دور صحفية تدعى "منال"، وذلك ضمن فترة الثمانينات من القرن الماضي وتجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة غادة عادل ضمن الأحداث.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج

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أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن أخر أعمال أميرة كان مسلسل"بحر" الذي عرض مؤخرا وجمعها أيضا مع المخرج احمد صالح والمؤلف احمد عبد الفتاح، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

كما شاركت في المسلسل الجزائري السوري"ورد أسود" مع مجموعة من النجوم الجزائرين والسوريين.