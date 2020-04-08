انضمت الفنانة الشابة أميرة شرابي إلي فريق عمل مسلسل"ليالينا" مع المخرج أحمد صالح، والمقرر ان يعرض في الموسم الرمضاني القادم.
وبدأت اميرة تصوير مشاهدها أول أمس، وتقدم في العمل دور صحفية تدعى "منال"، وذلك ضمن فترة الثمانينات من القرن الماضي وتجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة غادة عادل ضمن الأحداث.
مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج
يذكر أن أخر أعمال أميرة كان مسلسل"بحر" الذي عرض مؤخرا وجمعها أيضا مع المخرج احمد صالح والمؤلف احمد عبد الفتاح، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
كما شاركت في المسلسل الجزائري السوري"ورد أسود" مع مجموعة من النجوم الجزائرين والسوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة شرابي تدخل السباق الرمضاني بـ ليالينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.