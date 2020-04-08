الليلة..ثاني حفلات "مسار إجباري" أون لاين مع أسماء أبو اليزيد

يحيي الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" حفله الغنائي "أون لاين" مساء اليوم، بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد، وذلك في ثامي حفلاتهم الغمائية عبر شبكات الغنترنت خلال فترة "ألعزل المنزلي". يذاع الحفل في تمام الساعة الـ 10 مساءً تحت عنوان "رغم المسافة"،ويعد ثاني حفل لـ "مسار إجباري" بتقنية "يوتيوب لايف"، حيث أحيوا حفلهم الأسبوع الماضي على قناتهم الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية. عنوان "رغم المسافة"،ويعد ثاني حفل لـ "مسار إجباري" بتقنية "يوتيوب لايف"، حيث أحيوا حفلهم الأسبوع الماضي على قناتهم الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية. يذكر ان آخر إصدارات "مسار إجباري" الغنائية كانت ألبوم "الألبوم" ضم 8 أغنيات منهم"كائن فضائي، نهايات الحكاوي، صياد، فاكرة، للحزن أصول"، على "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة وانتشار جماهيري كبير بالإضافة إلى جولة من حفلاتهم الناجحة بعد صدوره، بالإضافة إلى أغنية "حد تايه" والتي صدرت مؤخراً على "يوتيوب"، وحققت أكثر من 300 ألف مشاهدة. إجباري" الغنائية كانت ألبوم "الألبوم" ضم 8 أغنيات منهم"كائن فضائي، نهايات الحكاوي، صياد، فاكرة، للحزن أصول"، على "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة وانتشار جماهيري كبير بالإضافة إلى جولة من حفلاتهم الناجحة بعد صدوره، بالإضافة إلى أغنية "حد تايه" والتي صدرت مؤخراً على "يوتيوب"، وحققت أكثر من 300 ألف مشاهدة.

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